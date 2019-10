L’équipe malinoise nous a ouvert ses portes pour une visite très privée…

Aller chez Racing Bart Mampaey (ou plutôt BMW Team RBM) est quelque chose d’assez unique. Parce que l’écurie brabançonne n’a cure des réceptions pompeuses et autres visites organisées pour les médias. D’ailleurs, si on ne nous avait pas dit que les ateliers d’une de nos meilleures officines se trouvent à l’abri des regards, dissimulés par la concession familiale JUMA, on n’aurait jamais deviné son emplacement. RBM n’a pas besoin d’une devanture. « Ce ne sont pas des briques qui nous font gagner des courses », sourit Bart Mampaey, venu à notre rencontre.