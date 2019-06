Laurens Vanthoor a vécu les deux événements les plus géniaux de son existence à ce jour au cours des douze derniers mois : "Ma victoire au Mans et la naissance de ma fille Émilie en janvier", sourit notre compatriote après s’être fait battre à plate couture par ses équipiers... à Fifa, sur Playstation, dans la salle de détente de l’usine Porsche présente en force, avec quatre 911, pour défendre son titre. Être devenu papa, cela change la vie ? "Sur le plan privé oui, cela modifie pas mal d’habitudes mais surtout cela embellit les choses. Au niveau professionnel, c’est pareil. Si ce n’est que je suis encore plus heureux de revenir à la maison (NdlR : il habite Stuttgart, près de l’usine Porsche) après un week-end de course."

(...)