Si, suite à différents petits soucis techniques, Stoffel a dû attendre pas mal de temps avant de pouvoir découvrir la piste, ce dimanche, au Mans, le Belge n’aura pas mis longtemps à s’habituer au légendaire tracé de 13 km.

"Je me suis très vite retrouvé dans un bon rythme", nous confie-t-il. "Le plus dur est d’identifier les virages où il y a du grip et ceux où il y en a moins. L’adhérence sur ce circuit urbain n’est pas constante et change tout le temps, en fait. Avec un proto très léger, avec peu d’appuis afin de favoriser la vitesse de pointe, c’est parfois compliqué lors des freinages ou dans les virages rapides, surtout les Esses Porsche où cela va très vite avec des murs pas loin. Je n’étais pas encore 100 % en confiance."

(...)