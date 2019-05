De retour de l’e-Prix de Berlin ce samedi, Stoffel Vandoorne commentera le GP de Monaco avec Gaëtan Vigneron, dimanche après-midi sur la RTBF.

Une course à domicile qui ne lui a pas vraiment réussi ces deux dernières années en F1 avec la mauvaise McLaren. Même s’il s’y était illustré en qualifications en 2017 en gagnant facilement son ticket pour la Q3 avant de taper le rail à la sortie de la Piscine, comme Max Verstappen l’an dernier. En course, il termina dans les glissières de Sainte Dévote après un freinage trop appuyé. Et l’an dernier, 14e sur la grille, il ne put que suivre la procession pour finir douzième. Rien d’extra donc niveau résultats, mais le souvenir d’un Grand Prix néanmoins hors du commun.