Venu nombreux malgré la neige, la pluie, la grêle et le froid, le courageux public belge se souviendra longtemps de l’édition 2019 des 6H de Spa.

Les fans ne se sont pas gelés pour rien. Ils eurent droit à une course spectaculaire avec, au vu des conditions hivernales extraordinaires (c’est la première fois qu’on voyait une course se disputer sous des averses de neige fondante), pas trop de neutralisations derrière la voiture de sécurité (une heure environ) et aucun accident, les 34 voitures au départ étant à l’arrivée.

(...)