L’épreuve réservée aux TCR rencontre un succès médiocre pour sa 1ère édition.

On plaint Vincent Franssen. Une semaine plus tôt, il commentait les 6 Heures historiques de Spa-Francorchamps dans un cadre prestigieux et avec une ambiance magistrale. Le contraste avec ce week-end sera abyssal. Pourtant, les 500 tours de Spa ont été crées avec les meilleures intentions : marquer le retour d’une grande épreuve d’endurance réservée aux seules voitures de tourisme. Une place occupée jusqu’en 2000 par les 24 Heures de Spa-Francorchamps, la période ‘tourisme’ du double tour d’horloge ardennais faisant l’objet d’un culte chez de nombreux nostalgiques.

Avec dix-sept voitures sur la liste d’engagés, on est bien loin des quarante voitures assurées par Marcello Lotti, le géniteur du TCR, il y a quelques mois. De plus, avec une météo typiquement automnale et des tribunes vides, le paysage sera on ne peut plus triste. Mais comment une épreuve dont on disait le plus grand bien a-t-elle pu en arriver là ?