Il y a un an encore, Stoffel Vandoorne s’apprêtait à disputer son deuxième et dernier GP de Belgique. Un week-end pénible à vivre pour notre compatriote qui sentait que c’était la fin avec McLaren et devait tenter de faire bonne figure avec une monoplace manquant totalement de compétitivité.

Stoffel, avec le recul, la F1 commence-t-elle à vous manquer ?

"Non, pas vraiment. Je suis heureux et épanoui en Formula E, une nouvelle discipline avec un bon futur dans laquelle je peux rouler dans de bonnes conditions avec Mercedes. Les F1 restent bien sûr les monoplaces les plus performantes au monde. J’aimerais pouvoir ressentir encore une fois le feeling que procurent ces voitures."

(...)