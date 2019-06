Il sera, dans deux semaines, le 102e pilote belge à prendre le départ des 24 Heures du Mans aux côtés de Maxime Martin et Laurens Vanthoor qui, eux, ont déjà brillé dans la Sarthe et convoiteront la victoire en GT. Mais avant cela, Stoffel Vandoorne doit encore franchir une dernière étape : réussir ce dimanche le "rookie test" lors de l’unique "Test Day" disputé sur le légendaire circuit d’un peu plus de 13 km.

(...)