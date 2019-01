Entretien avec le Bruxellois dont le buggy Dunbee a rallié Lima à une plantureuse 14e place finale.

Stéphane Henrard aurait-il crû qu’il finirait dans les 15 premiers du Dakar quand il a créé le Dunbee, vraie VW Fun Cup des sables ? Et pourtant, l’inconditionnel de la firme de Wolfsburg l’a fait cette année face à des machines bien plus puissantes. Il a surtout porté un très beau message en faisant équipe avec Gatien Du Bois, un copilote totalement inexpérimenté et à la santé fragilisée suite à un cancer des os. Le tout en roulant sous les couleurs de l’association KickCancer. "Nothing is impossible ."

Stéphane, imaginiez-vous finir dans les 15 premiers avant de commencer ce Dakar ?