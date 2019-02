Trop de championnats, trop peu de pilotes avec des budgets de ce niveau, la FIA n'a pas apporté la solution espérée en multipliant les choix et la confusion. Essayons d'y voir un peu plus clair...

Réorganiser la pyramide du sport automobile en-dessous de la F1 n'est pas une mission facile. Cela a débuté voici deux ans en rebaptisant la GP2, ex-F3000, Formule 2. Une bonne idée.

Poursuivant dans cette voie et souhaitant avoir sur les mêmes meetings F1, F2 et F3, les responsables de la FIA ont ensuite décidé de fondre pour 2019 la GP3 et la F3 Euro Series en un seul et même championnat appelé FIA F3 Championship, la F3 internationale en quelque sorte qui se produira en lever de rideau de huit GP européens avec des châssis Dallara propulsés par un moteur V6 3,4 litres Mecachrome développant 380 chevaux.



