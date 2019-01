Au mois de janvier dernier, après l’annonce du retrait de Peugeot des rallyes-raids, on ne s’attendait plus à revoir Sébastien Loeb de sitôt au départ du Dakar. Après avoir mené l’épreuve lors de chacune de ses participations avant de partir en tonneaux (2016), de se faire coiffer sur le fil par son équipier Peterhansel (2017) ou d’abandonner (2018), on n’imaginait pas le nonuple champion du monde reprendre du désert.

(...)