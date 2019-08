Très spécifique avec des spéciales ultra-rapides au milieu des forêts et des lacs, avec de nombreux jumps et virages masqués à très haute vitesse, le Rallye de Finlande a longtemps été une chasse gardée des pilotes nordiques.

Depuis sa création en 1951 et jusqu'en 1989, les Finlandais et Suédois y sont restés invaincus. Il a fallu attendre 1990 et le succès de Carlos Sainz pour voir un pilote non-scandinave monter sur la plus haute marche du podium. Une brèche ouverte par l'Espagnol dans laquelle se sont immiscés quatre autres pilotes dont les trois champions du monde français Didier Auriol, Sébastien Loeb (à trois reprises) et Sébastien Ogier.

(...)