Il y avait les 24H, les 25H, les 2003 Miles, voici maintenant les 500 Tours où la relance d'une grande endurance pour voitures de Tourisme, les TCR. Une course qui, surtout avec la météo maussade annoncée, devrait plutôt atteindre la limite maximale des 23 heures. Assez pour retrouver la bonne ambiance des 24H de la fin des années 90? Au mois d'octobre, avec un plateau très maigre (c'était, hélas, prévisible), cela ne s'annonce pas évident. Mais plusieurs équipes et pilotes belges ont néanmoins décidé de jouer le jeu. C'est le cas du Burton Racing qui alignera ce week-end une toute nouvelle Peugeot 308 TCR avec à son volant une bande de potes (Caren Burton, Pierre-Yves Corthals, Olivier Meurens et Armand Fumal) rejointe par Philippe Stéveny.



(...)