Tous les spectateurs du WEC présents à Francorchamps ce week-end ont pu découvrir la nouvelle piste de rallycross qui servira de théâtre à la manche belge du WRX dans huit jours. Une piste provisoire qui sera démontée juste après l'événement.£









Nathalie, comment se présente ce nouvel événement WRX?



"Plutôt bien. Notre premier objectif après avoir signé notre contrat de cinq ans était d'être prêts à temps ce qui est le cas. Maintenant, on soigne les détails et on met les moyens pour créer une ambiance "rallye" dans le paddock avec pas mal d'animations. Il y aura un concert samedi soir. On veut vraiment que le spectateur prenne du plaisir, avant, pendant et après les courses."



(...)