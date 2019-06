Le Belge se produit en lever de rideau des 24 heures en LMP3 cette semaine.

Quand on pense à un pilote belge à mobilité réduite, on se souvient d’Arnaud Van Schevensteen, cet amputé d’une jambe qui disputa plusieurs éditions des 24 heures de Spa. Il y a désormais Nigel Bailly. Membre de la filière du pilote quadri-amputé Frédéric Sausset, celui qui a été prénommé en hommage au champion de F1 1992 vise une participation au Mans en 2020. Nigel roule déjà dans le Sarthe cette année dans le bien-nommé Road to Le Mans sur une Ligier. Encore une étape de plus vers le saint-graal…

Nigel, qu’est-ce que ça fait de courir au Mans ?

On réalise qu’on marche sur les traces des grands. [...]