Sa victoire en TCR allemand dans l’Eifel a donné des idées au Saint-Vithois…

La grande classe pour un pilote, c’est de briller dans une discipline qui ne lui est pas familière. Thierry Neuville l’a démontré le week-end dernier lors de sa pige en TCR Germany où il a signé la pole position avant de remporter la Course 1 et remonter jusqu’en 6e position après être parti 10e en Course 2.

D’aucuns diront que sa Hyundai i30 TCR est bien balancée par la BoP. Mais toujours est-il que damer le pion aux habitués du 3e meilleur championnat TCR au monde, il faut le faire. Le premier surpris était Gabriele Tarquini, champion en titre du World TCR de son état, qui a apprécié le passage des spéciales de rallye à la course sprint sur circuit de son poulain d’un week-end.