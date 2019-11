© D.R.

Moteurs MY Hub, le booking belge du rallye Olivier de Wilde

La nouvelle plateforme de location hutoise aligne cinq R5 au départ, dont celles des deux espoirs français Lefèbvre et Loubet.



Créée voici quelques semaines à peine, la nouvelle société MY Hub est à l'origine de l'engagement de cinq voitures de pointe sur ce Rallye du Condroz. "Grâce à nos contrats d'exclusivité pour la Belgique avec l'équipe française PH Sport pour les Citroën R5 et WRC et les Peugeot R2, et le team italien HK pour les Polo et Skoda, nous avons déjà une bonne vingtaine de voitures à proposer à la location dans notre catalogue", explique Clovis Matton, le fils du responsable rallye de la FIA ayant donné ses initiales à la structure.



