Valentino Rossi va disputer ce dimanche en Australie sa 400e course dans la catégorie reine, mais l’Italien n’envisage toujours pas, à 40 ans, d’arrêter sa carrière, qu’il a commencée en 1996 en 125 cc. En 2000 il est arrivé en MotoGP, chez Honda, où il hérite de l’équipe technique de Mick Doohan, qu’il n’a jamais quittée et au sein de laquelle on retrouve un Belge, Bernard Ansiau.

Bernard Ansiau, comment êtes-vous arrivé en MotoGP ?

(...)