Marc Marquez a achevé la saison par un 12e succès aux dépens de Fabio Quartararo.



Marquez est bel et bien le patron du MotoGP. Le champion du monde l’a encore démontré hier au terme d’une course qui s’annonçait difficile mais qu’il a menée de main de maître, à la plus grande joie du public espagnol. "On voulait cette dernière victoire", a expliqué le Catalan à sa descente de moto.

