"On vient pour gagner". "Je vois les Ducati devant". "C’est le Grand Prix le plus important pour nous".

Depuis le début de la semain,e la formation italienne et son pilote vedette, Andrea Dovizioso, annoncent que ce Grand Prix d’Italie sera LE Grand Prix Ducati, parce que c’est à domicile et parce que la piste du Mugello est la plus favorable aux puissantes Desmosedici.

(...)