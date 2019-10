L’Espagnol de 26 ans a conquis son 8e titre mondial, le 6e en MotoGP, par une victoire sur Fabio Quartararo.

Et de huit pour Marc Marquez ! Huit titres de champion de monde dont six en catégorie reine. Un titre conquis avec intelligence, talent et panache, quatre Grands Prix avant la fin de la saison. Une saison quasi parfaite, émaillée de 9 victoires et 5 deuxièmes places, seul Austin lui a échappé pour cause de chute.



(...)