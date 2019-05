Moto GP Marquez au feeling Philippe Jacquemotte

L’Espagnol a signé la pole position devant un trio de Ducati et Rossi, revenu de loin.



Essais du vendredi sur le sec, du samedi sous la pluie, les qualifications se sont déroulées sous un léger crachin et une piste changeante. Vu que la troisième séance libre n’avait pas permis d’améliorer les chronos, la Q1 regroupait plusieurs ténors tels que Rins, Crutchlow, Zarco, Morbidelli et Rossi. Retour sur des qualifs périlleuses...