Notre consultant Xavier Siméon revient sur la course de Moto GP de ce dimanche au Mugello en Italie. Petrucci y a signé la première victoire de sa carrière alors que Marquez, deuxième creuse l'écart au championnat.

"Belle course et beau vainqueur. Pour moi Danilo Petrucci mérite sa victoire. Il était plus rapide que Dovizioso, il a très bien géré la course, il était agressif, il n’a pas commis de faute, normal qu’il en soit récompensé. (...)