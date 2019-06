Victoire d’une Ducati, oui, mais certains pourraient penser que c’est la mauvaise qui a remporté de Grand Prix d’Italie. Après tout c’est Dovizioso qui joue le titre et non pas Danilo Petrucci. Si on inversait les positions, Dovi 1er et Petrucci 3e, le vice-champion du monde serait revenu à 3 unités de Marquez. Mais voilà, c’est la mentalité moto, pas de consignes.

(...)