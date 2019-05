Le suspens aura duré huit tours, huit tours durant lesquels Marc Marquez était en bagarre avec les trois Ducati de Miller, Petrucci et Dovizioso, et la Yamaha de Rossi. Et puis l’Espagnol a haussé le ton, a grappillé dixième après dixième, et la messe était dite, le champion du monde filait vers une nouvelle victoire, la 3e cette saison en 5 courses, la 47e de sa carrière en catégorie reine.

