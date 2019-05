Ce vendredi, notre compatriote Barry Baltus fête ses quinze ans, dans le paddock de Jerez. Il entame sa deuxième saison de Red Bull Rookies Cup, dont le calendrier est greffé sur celui du MotoGP. Du coup, même si le Liégeois dispute aussi le championnat du monde junior Moto3 (CEV), cette compétition est la plus importante à ses yeux. "Pour moi, c’est le championnat où il faut se montrer, nous raconte-t-il. Tous ceux qui suivent le MotoGP sont présents, les pilotes, les teams, les sponsors. Ils regardent tous. Par conséquent, c’est là qu’il faut briller le plus tôt possible."

