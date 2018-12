Après le national, DH-Moteurs passe à l’échelon international. La semaine dernière, Olivier de Wilde et Martin Businaro ont demandé à 20 de leurs confrères de se confier sur leurs préférences autour des pilotes et événements belges. Ce mercredi et ce jeudi, un Volant d’Or mais aussi onze autres titres dont le team, l’espoir, le buzz ou encore la déception de l’année seront attribués pour les acteurs du sport automobile mondial. "Start your engines !"

Le Flop: McLaren F1 Team

C’est le seul titre que McLaren a décroché haut la main cette année : celui de bide de l’année. Tout allait aller mieux avec l’arrivée du moteur Renault, mais en réalité ce fut pire encore qu’avec Honda. Il a fallu reconnaître la vérité : le châssis n’était pas aussi bon que ce que les dirigeants voulaient laisser croire. Et les Japonais pas aussi mauvais en 2017 finalement. V

irer Éric Boullier en cours de saison n’aura rien changé. Remercier Stoffel Vandoorne non plus. Si ce n’est que cela permettra au jeune Britannique Lando Norris, protégé du patron Zak Brown, d’effectuer ses débuts officiels en F1 après une saison finalement assez décevante en F2. Sur le podium des flops de l’année, Sebastian Vettel termine encore vice-champion avec quelques belles bourdes à son actif.

