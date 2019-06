Certains championnats sont difficilement classables. Nouvelle venue sur la scène du Benelux, la Mazda MX-5 Cup fait partie de ceux-là. Tout d’abord parce qu’elle met à l’honneur une des voitures les plus charismatiques de la planète : la MX-5, ou Miata pour les intimes. Best-seller des cabrios deux places depuis bientôt 30 ans, le petit découvrable japonais a une cote d’amour inégalée. C’est peut-être cela qui a créé un engouement pour la création d’une série alors que le Benelux n’est pas une contrée du sprint et remplit déjà miraculeusement ses plateaux de Ford Fiesta Sprint Cup et de Porsche Carrera Cup. Ensuite, parce qu’elle n’a pas pour objectif de révéler le prochain grand talent des circuits nationaux.

(...)