Discussion avec le charismatique géniteur de la nouvelle référence des voitures de tourisme.

Discuter avec Marcello Lotti, c’est comme retrouver un bon cousin italien. Les échanges sont à la fois chaleureux et enflammés. Mais c’est aussi le reflet de la passion et de l’amour pour les voitures de tourisme qui anime le papa de la catégorie TCR, assurément la plus grande révolution sur la planète des touring cars depuis la divine époque du super-tourisme.

Ce n’est pas pour rien que l’ancien maître d’oeuvre du WTCC a décidé de lancer en collaboration avec les Hollandais de CREVENTIC une épreuve de 500 tours à Spa-Francorchamps les 5 et 6 octobre prochains. Un course qui se veut comme la digne héritière des 24 Heures de Spa naguère réservée aux voitures de tourisme. Alors, pure folie ou véritable coup de génie ?