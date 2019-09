Il reste à choisir entre Nicolas Baert et Sten Van der Henst pour la F4.

Pas besoin de sélection. On connaît d’ores et déjà les noms de nos principaux représentants pour les premiers "Motorsport Games" organisés conjointement par SRO et la FIA, des "J.O." du sport auto qui se disputeront fin octobre, début novembre, à Vallelunga, un circuit près de Rome en Italie.

(...)