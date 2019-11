Le Monaco asiatique offre chaque année des crashes spectaculaires

C'est incontestablement un des rendez-vous incontournables de fin de saison automobile : que ce soit lors du GP de Formule 3, des épreuves de WTCR (Tourisme) ou de la World Cup FIA GT, Macao propose chaque année des courses de folie avec des accidents toujours très spectaculaires.

On se souvient d'y avoir vu en 2016 Laurens Vanthoor sacré en GT après avoir terminé sur le toit de son Audi. Voici deux, la manche de la World Cup FIA GT avait été le théâtre d'un des plus sérieux carambolages de l'histoire impliquant une douzaine de voitures empilées les unes sur les autres. Et voici douze mois, c'est l'Allemande Sophia Floersch qui avait fait le buzz en voyant sa F3 décoller sur une autre monoplace au premier gros freinage et finir au-delà des glissières. Des images effrayantes ayant fait le tour du monde, la pilote du Van Amersfoort Racing étant une véritable miraculée.