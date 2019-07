Les 24 H de Spa 2019 ont marqué l’histoire. Mais plus qu’une des arrivées les plus serrées (trois secondes à peine entre les deux Porsche de tête) au terme d’un véritable sprint, on retiendra surtout les conditions climatiques extrêmes et l’interruption au drapeau rouge pendant près de six heures. Au total, en considérant les heures passées au ralenti derrière la voiture de sécurité ou sous "Full Course Yellow", les pilotes n’auront appuyé sur le champignon que pendant un peu plus de la moitié du temps. Les vainqueurs ont néanmoins réussi à boucler 363 tours, soit 54 de plus que le trio Fittipaldi-Jarier-Alzen en 1993 quand la course avait été définitivement arrêtée à 7h du matin, après 15h, suite au décès de notre souverain.

(...)