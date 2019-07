Huit marques pour la victoire lors d’un double tour d’horloge s’annonçant arrosé.

Septante et une GT3 de onze marques différentes, avec les vingt-quatre premiers dans la même seconde à l’issue des essais qualificatifs, la 71e édition des 24 Heures de Spa (anciennement Francorchamps) s’annonce plus ouverte et disputée que jamais. D’autant qu’après trois jours de canicule éprouvant déjà bien les hommes et les mécaniques on annonce des orages et de la pluie pour le week-end. De quoi pimenter encore un peu plus les débats.

À moins d’être devin , difficile d’émettre un pronostic fiable tant les candidats au succès sont nombreux.