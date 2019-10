Les irréductibles 'dodoches' ont encore fait de la résistance face aux Citroën C1...

Une nouvelle fois, les 24H2CV ont conclu la saison des courses à Spa-Francorchamps de maîtresse façon. Un beau vainqueur est ressorti avec la Dyane n°42 de Thierry et Alex de Latre du Bosqueau, Benoit Car et Daniel Roustan, précédant la n°43 de Courtois-Devos-Jossieaux-Coppieters pour offrir à l'équipe brabançonne BNLL Racing un plantureux doublé. Le tiercé est complété par la n°1 JMCE des Licops et Patrice Lacroix devant la n°65 BNLL de Crespin-Crespin-Denis-Fosseur et la n°99 DRM de Bouvy-de Robiano-Van Riet.

Dans les autres classes, victoire de la n°80 Collé-Carfix RT (Van Hees-Vansprengel-Vanden Driessche, "Expérimentale"), la #47 2CV Wet Dream RT (Van Israel-Smith-Van Wymeersch-Naessens-Mertens, "Proto"), la #31 2PK Racing Team (Willaert-Staelen-De Bel-Schollaert, "Améliorée") et la #123 Dutch Dyane Racing Team (Van Koppen-Van der Goes-Van Der Voort-Van Der Voort, "Classique"). La victoire chez les Citroën C1 est revenue à la n°217 Falt Racing de Herman-Mondron-Tourneur-De Dryver-Leburton.

Quarante-huit heures se sont écoulées depuis le baisser du drapeau à damier et il est temps de dresser un bilan de cette 35e édition marquée du sceau du succès.