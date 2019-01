Le (Paris-)Dakar regorge d'histoires succulentes en quarante années d'existence. Dans ce registre, la participation de Plastic Bertrand à l'édition 1985 du plus célèbre des rallyes-raids tient une place à part. Dans les années 80, le génial interprète de "ça plane pour moi" est au sommet de sa gloire. Parmi sa garde rapprochée, on retrouve alors Pascal Witmeur, le marsupilami du sport auto belge qui est à la fois son manager personnel et surtout son pote. Pascal a notamment couru en compétition sur des voitures roses bonbon à son effigie.

Qu'elle ne fut pas la surprise de Plastic quand il apprit qu'il avait été repris dans la Squadra Fiat pour se glisser dans une frêle Panda 4x4 afin de participer à l'épreuve de Thierry Sabine. Une fois n'est coutume, ce n'est pourtant pas Witmeur qui est à l'origine du projet.