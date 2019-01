Réflexion sur la possibilité de la création d’un Dakar Series, championnat du monde des rallyes-raids reconnu par la FIA.

Amaury Sport Organisation se retrouve au centre d’un véritable triangle des Bermudes. D’un côté, son Dakar se porte comme un charme et continue à faire le plein. De l’autre, son épreuve-phare est à la croisée des chemins et nombreux sont ceux qui appellent à un retour aux sources avec trois semaines de course et 14.000km d’aventure à travers l’Afrique. Enfin, les rallyes-raids ne cessent de gagner en popularité auprès du grand public et de plus en plus de personnes suivent les péripéties des Peterhansel, Loeb et consorts.