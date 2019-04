Exilé depuis dix ans aux Etats-Unis, l'ex-champion national des rallyes est devenu patron à Los Angeles d'une écurie... de 120 chevaux !

Les plus âgés et passionnés s'en souviennent certainement. Début des années 2000, le Bruxellois David Sterckx, aujourd'hui âgé de 43 ans, s'est distingué lors de quelques épreuves belges, que ce soit en circuit (2e des 24H de Spa 2002 sur Lister Storm et vainqueur des 2003 Miles en 2003 sur Jaguar Silhouette) ou en rallye avec une victoire absolue à Sombreffe, une 2e place après la première étape du Rallye du Condroz entre Bruno Thiry et Patrick Snijers sur une Skoda Octavia WRC ou encore un titre national en Production sur les Mitsubishi de Guy Colsoul. C'est à cette époque également, toujours au volant d'un « taxi » de l'ex-laitier de Landen, qu'il découvrit le Championnat du Monde...