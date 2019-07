Déjà vainqueur des 24H de Spa en 2014 avec Audi, Laurens Vanthoor fait aujourd’hui partie des onze pilotes officiels Porsche répartis sur les cinq voitures de pointe de la marque. Tous les pros des 24H du Mans sont là à l’exception de Gianmaria Bruni. Et l’objectif est clair : renouer avec le succès lors de notre double tour d’horloge (le dernier remonte à 2010 avant l’ère GT3) et prendre leur revanche sur la Sarthe et le Nürburgring où la victoire leur a filé entre les doigts. À deux reprises avec un excellent Laurens Vanthoor aux commandes.

(...)