Notre journaliste auto Olivier de Wilde s’est lancé dans dix pronostics pour l’année qui commence.

1. Hamilton va-t-il conserver son titre en F1?

> OUI

Sacré pour la cinquième fois en 2018, Lewis Hamilton n’a désormais plus que Michael Schumacher au-dessus de lui (sept titres pour l’Allemand qui a fêté ses 50 ans ce mercredi 3 janvier) dans le livre d’or de la F1. Le Britannique parviendra-t-il à égaler voire à dépasser le Baron rouge ? On peut le penser tant il a semblé au sommet de son art la saison dernière, Mercedes continuant, pour sa part, à enfiler les titres comme des perles. Mais on ne peut plus vraiment parler de suprématie dans le camp allemand. Valtteri Bottas n’a d’ailleurs remporté aucune course en 2018 tandis que Ferrari et parfois Red Bull-Renault étaient au moins au niveau, voire parfois supérieurs aux Flèches d’argent. Max Verstappen aurait donc mieux fait une fois encore de se taire le jour où il a déclaré que "Lewis n’était champion que parce qu’il pilotait une Benz". Il n’empêche, le binôme Hamilton-Mercedes s’élancera de nouveau favori cette année et même si cela pourrait s’avérer plus compliqué que par le passé, on l’imagine de nouveau l’emporter à la fin et devenir champion du monde pour la sixième fois.

(...)