Si l'on en croit les organisateurs actuels ou Wikipedia, les 24 Heures de Zolder existent depuis 1983 et en sont à leur 36e ou 37e édition sachant qu'en 1988 elles n'ont pas eu lieu sous leur forme habituelle. Mais il n'en est rien. En fait, le double tour d'horloge limbourgeois a été créé par Philippe Deleeener, l'homme à la base de Rétrorganisation en 1977 et non pas 1976 comme indiqué également par erreur à certains endroits sur Google.

"En 1976, j'ai organisé les 16h de Nivelles," explique Philippe Deleener. "On n'avait pas l'autorisation de rouler la nuit et donc j'avais conçu une course de deux fois heures avec un parc fermé durant la nuit."

L'année suivante, Nivelles ferme ses portes et Rétrorganisation déménage à Zolder pour une première édition remportée par l'Autobianchi A112 du trio Baudoin Corbiau, Rudy Frahm (papa de Carl) et Dirk Vermersch qui se souvient pour nous: "Baudy comme on l'appelait était un sacré préparateur. Il m'avait vu rouler avec ma Mazda 2 à Zolder et m'a dit un jour je vais te préparer une voiture pour gagner. Et c'était l'Autobianchi de 90 chevaux.