Comment se tirer une balle dans le pied…

Que la Formula E rencontre un intérêt certain auprès des constructeurs, cela ne fait aucun doute. Que les fans apprécient plus le spectacle offert par les monoplaces à piles que les F1, on accepte. Et que de superbes destinations sont visitées, c’est assurément vrai. Mais à Berne, le championnat 100 % électrique de la FIA a peut-être donné un coup de scie sur la branche sur laquelle il est assis.(...)