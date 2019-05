C'était le principal objectif de sa saison. Après sa première victoire aux 24H du Mans l'an dernier, il ne restait plus que le défi d'Indy à remporter pour décrocher la triple couronne Monaco-Le Mans-Indy. Mais alors que l'Espagnol y visait en théorie la victoire, il ne prendra même pas le départ, dimanche prochain, de la 103e édition. La nuit dernière, l'ex-double champion du monde de F1 n'a pas réussi à se qualifier. Trente-troisième et dernier qualifié jusqu'au passage du tout dernier concurrent, il a finalement été éliminé par l'inconnu américain Kyle Kaiser, pilote de l'écurie Juncos, la plus modeste du plateau. Une terrible désillusion pour Fernando, sans doute le plus cuisant échec de sa carrière après la perte de son troisième titre mondial de F1 en 2010 à Abu Dhabi, bloqué derrière la modeste Renault de Vitaly Petrov.

(...)