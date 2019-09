Lors de notre reportage en Turquie, nous avons eu l'occasion de rencontrer Jean Todt, ancien équipier en rallye avant de devenir le patron de Ferrari en F1 puis aujourd'hui président de la FIA.

Voici le résumé de notre entretien d'une bonne demie heure.

Monsieur Todt, pourquoi est-ce aussi long pour établir le calendrier du WRC 2020 ?

«Car nous voulons nous limiter à 14 épreuves et nous avons l'intérêt de plus de d'organisateurs ce dont on ne se plaindra pas. On ne peut pas rajouter une épreuve tous les ans comme en F1 où on sera à 22 l'an prochain. On doit donc mettre en place une stratégie sur du long terme. Mais on est dans la dernière ligne droite et on devrait pouvoir officialiser le programme de la saison 2020 très prochainement. »