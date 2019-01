A 50 ans, le Hutois va prendre du recul après la victoire de son team au Dakar et travailler sur un autre grand projet.





Jean-Marc, vous aviez violemment critiqué l'évolution du Dakar avant le départ. Vous êtes néanmoins heureux d'avoir remporté ce raid que vous n'aimiez plus ?

« J'ai effectivement critiqué l'épreuve de manière violente et volontaire car je voulais que cela ait l'effet d'un électro-choc. Il ne faut toutefois pas que mes propos soient mal interprétés. Le Dakar, c'est mon fond de commerce. Mon but n'est donc pas de détruire l'épreuve mais de la faire changer. Les choses ont décliné au fil des années. Ce n'est plus la même course qu'avant. Cela ne me plait pas et je l'ai dit.



(...)