-La 1ère victoire indiscutable de Ferrari cette saison mais surtout de Charles Leclerc, au-dessus du lot ce week-end et très digne et sobre dans son triomphe. « Des sentiments partagés de joie et de grande tristesse car d'un côté j'ai remporté mon 1er GP de F1 mais de l'autre j'ai perdu un ami. »

