Moteurs GP d'Allemagne: le débriefing d'Olivier de Wilde Olivier de Wilde

Notre spécialiste dévoile ses tops et ses flops à l'issue du Grand Prix d' Allemagne remporté par Max Verstappen.



Feu vert: -Max Verstappen remportant son 7e GP au terme d’un nouveau GP de folie après un mauvais envol, cinq pitstops et un tête-à-queue! « Cela a vraiment été des conditions de dingues dans lesquelles il fallait commettre le moins de fautes possible. (...)