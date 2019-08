Vice-champion en F4 française et alors candidat au titre en Formula Renault 2.0 NEC, Gilles Magnus s’est révélé aux yeux de la Flandre entière en remportant, il y a deux ans, les 24 Heures de Zolder sur le proto Norma des frères Thiers. Ce beau gosse bien éduqué n’avait pas encore 18 ans et est aujourd’hui le plus jeune vainqueur de l’épreuve.

Faute de soutien financier, l’un de nos plus sérieux espoirs n’a, hélas, pu poursuivre sa carrière en monoplace et dispute désormais le championnat TCR Europe avec une Audi Comtoyou en parallèle au Belcar, le championnat de Belgique d’endurance qu’il a remporté en 2018 et dont il est actuellement le leader avec deux victoires.

Et c’est toujours avec grand plaisir qu’il participe à la grande kermesse flamande. "Les 24 Heures de Zolder, c’est une course où (...)