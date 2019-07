Chaque année, la saison des transferts débute plus tôt que prévu en F1. Loin du concret de McLaren qui a déjà confirmé qu’elle conserverait ses titulaires en 2020, de quoi apaiser Lando Norris et Carlos Sainz Jr et écarter définitivement la piste d’un retour éventuel de Fernando Alonso, le sujet le plus brûlant actuellement est le baquet de plus en plus éjectable dans lequel se trouve Pierre Gasly. Alors que son équipier Max Verstappen s’est brillamment imposé en Autriche il y a deux semaines, le Français éprouve toujours autant de difficultés à exploiter tout le potentiel de sa Red Bull.