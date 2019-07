C’est à en devenir risible. On sait que Sebastian Vettel n’est pas le dernier à commettre des erreurs en course. Mais ce qui s’est produit au 37e tour du GP de Grande-Bretagne est peut-être une des pires bourdes de la carrière du quadruple champion du monde. "Max Verstappen m’a passé à ‘Stowe’, a élargi sa trajectoire et j’y ai vu une chance de revenir dans son sillage", raconte Vettel. "Puis il s’est décalé sur la droite, j’ai vu un début de porte ouverte à gauche avant qu’il se rabatte et il était trop tard, j’étais trop près et on s’est accroché. C’est entièrement de ma faute."