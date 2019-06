Auteur d’une terrible remontée, le pilote Red Bull a privé Leclerc de son 1er succès.

Mais quel Grand Prix ! Enfin ! Une semaine après le somnifère du Castellet, on a sans doute assisté, hier en Autriche, à la plus belle course de la saison à ce jour.

Avec du spectacle, des rebondissements, des dépassements et un magnifique mano à mano remporté au final par Max Verstappen, s’imposant pour la deuxième fois consécutive sur un Red Bull Ring à nouveau pris d’assaut par les fans néerlandais, l’orange dominant le rouge aussi dans les tribunes.

(...)